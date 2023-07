Braga: Zalazar custa cinco milhões milhões de euros, já aterrou e vai assinar por cinco anos

António Salvador e jogador acertaram vontades nesta transferência

Rodrigo Zalazar está confirmado como reforço do Braga, tendo aterrado há poucos minutos no Porto, a fim de se deslocar à capital minhota para exames médicos e oficialização de um vínculo de cinco temporadas com os guerreiros, tendo a transferência custado aos cofres arsenalistas cinco milhões de euros.

Um investimento importante feito por António Salvador, que convenceu o Schalke 04, despromovido à II Liga alemã, a libertar o atleta uruguaio sem mais contrapartidas, ficando o Braga a deter 100 por cento dos direitos do criativo que cresceu na formação do Málaga, passou pelo futebol polaco e brilhou na Alemanha no St. Pauli e Schalke, jogando a Bundesliga a época passada com um total de 23 jogos, dois golos e seis assistências. Foi uma das novidades que acompanhou a estreia de Marcelo Bielsa no Uruguai e bisou num 4-1 sobre a Nicarágua. Fica blindado pelo Braga com cláusula de 50 milhões, a mais alta do plantel, superando a de Abel Ruiz.

O desfecho do dossiê Rodrigo Zalazar teve a convergência do esforço de António Salvador ao longo dos últimos 15 dias, que assumiu batalha por esta aquisição, batendo o apetite de vários clubes brasileiros, particularmente o Santos, bem como do Anderlecht da Bélgica e de emblemas alemães, ingleses e franceses.

A vontade do jogador uniu-se no desenlace desta operação, pois o convite do Braga, o apelo da Champions e o papel que lhe foi dado a entender na equipa, motivaram Zalazar desde a primeira hora a mudar-se para Braga, onde ambiciona ser uma duas figuras do projeto desportivo do clube. Zalazar, que não quis saber de outros interessados nos últimos dias, chegou e já para ficar, podendo amanhã iniciar trabalhos em Braga. O médio-ofensivo, polivalente nas suas funções, aterrou na companhia de mulher e filho recém-nascido e traçou nesta viagem que já era a sua mudança definitiva.