Braga volta à Taça da Liga: "falta de educação", "insulto" e ainda a multa a Carvalhal

Clube minhoto volta a dirigir críticas ao Sporting na sequência do jogo do passado sábado, perdido por 1-0.

O Braga voltou esta quarta-feira a dirigir críticas ao Sporting, agora através da newsletter do clube minhoto. Depois de António Salvador, logo após a final da Taça da Liga, ter lançado uma farpa aos leões, o clube minhoto fala em falta de educação e insulto.

"Compreendemos a felicidade, pois também nós a queríamos sentir. No entanto, o que não é compreensível nem aceitável é que não haja respeito pelo adversário, ao ponto das primeiras reações se focarem no insulto, no ataque e na falta de educação dirigida a jogadores, treinadores e dirigentes do Braga. Mas quando o 'exemplo' vem de cima, manifestado antes, durante e depois do jogo em plena tribuna presidencial... não se pode esperar muito mais do que isto", surge escrito.

O Braga também faz mira à arbitragem e à multa de 714 euros a Carvalhal, expulso na final, assim como Rúben Amorim, punido com multa de 1020 euros. "Do jogo da Taça da Liga, além de uma exibição paupérrima por parte da equipa de arbitragem, resultou uma multa ao mister Carlos Carvalhal. Segundo o relatório do árbitro, o nosso treinador 'respondeu à provocação do treinador' adversário. Portanto, além da disparatada expulsão por parte de Tiago Martins, o Conselho de Disciplina da FPF entendeu dar uma multa de valor quase equivalente a alguém que insulta e provoca o adversário e a alguém que reage de forma natural face ao calor do jogo. Para memória futura, a diferença entre a falta de educação e respeito de uns e a defesa da honra de outros está em cerca de 300 euros. Justiça é também coisa que no nosso futebol se encontra pelas ruas da amargura", sustenta.