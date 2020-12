Braga: vencer o grupo dá recorde na Liga Europa e jackpot de um milhão

Empatado com o Sporting em primeiros lugares na fase preliminar, o Braga vencerá o grupo G se bater o Zorya e o Leicester não o conseguir fazer diante do AEK ou se empatar e a equipa inglesa perder

De passaporte carimbado para os 16 avos-de-final da Liga Europa desde a goleada imposta ao AEK na Grécia, na penúltima jornada do grupo G, o Braga espreita um novo máximo nacional em provas da UEFA.

Caso supere o Zorya amanhã e o Leicester, que também soma dez pontos, não triunfe diante do AEK ou se empatar e a formação britânica perder, os comandados de Carlos Carvalhal vencerão o grupo, tornando-se na equipa portuguesa que mais vezes concluiu a fase preliminar da prova em primeiro lugar desde 2009/10, época em que a Taça UEFA passou a chamar-se Liga Europa, com um novo formato competitivo.

À entrada para a última ronda, o Braga segue empatado com o Sporting (cada um com três primeiros lugares), surgindo depois o FC Porto (dois) e o Benfica (um).

A Liga Europa é cada vez mais uma das praias favoritas dos minhotos, tendo-se verificado nas últimas épocas um interessante crescimento na fase de grupos . É verdade que já em 2010/11 o Braga foi finalista vencido (pelo FC Porto), mas nessa altura chegaria lá a partir dos 16 avos-de-final, vindo da Liga dos Campeões, levando depois a melhor sobre Lech Poznan, Liverpool, Dínamo de Kiev e Benfica. Só em 2015/16 é que o clube saboreou, pela primeira vez, um primeiro lugar no fecho de uma fase de grupos, avançando para a etapa seguinte da prova como cabeça de série.

Com Paulo Fonseca como treinador, a equipa apenas cairia aos pés do Shakhtar nos quartos-de-final em meados de abril de 2016, conquistando no mês seguinte a Taça de Portugal, diante do FC Porto.

Jackpot de um milhão de euros em discussão

Prestígio à parte, o Braga tem a garantia de que nesta edição da Liga Europa embolsará pelo menos 5,29 milhões de euros, isto na eventualidade de terminar a fase de grupos em segundo lugar - premiado com 500 mil euros.

Caso vença o grupo G, juntará um milhão de euros (em vez de 500 mil euros) aos 4,79 milhões já amealhados pela participação na fase de grupos (2,9 milhões), pelas três vitórias (1,7 milhões) diante do AEK, em casa e fora, e Zorya (fora); e pelo empate com o Leicester na Pedreira (190 mil euros). Uma segunda vitória, com o Zorya, renderá mais 570 mil euros.