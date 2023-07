Braga vence Boavista em jogo particular: o resultado e os marcadores

Bracarenses levaram a melhor sobre os boavisteiros, vencendo por 2-0.

O Braga recebeu o Boavista na Cidade Desportiva, na manhã deste sábado, e vence por 2-0, num teste de pré-temporada. Os arsenalistas marcaram por Banza, aos quatro minutos, e por Al Musrati, de grande penalidade, aos 35'.

Onze inicial do Braga: Matheus; Borja, Niakaté, Serdar, Joe Mendes, Djibril, Al Musrati, Pizzi, Bruma, Roger e Banza;

Jogaram ainda: Lukas Hornicek, Tormena, Paulo Oliveira, Adrián Marin, Mario González, André Castro, Rodrigo Gomes, Vítor Carvalho, Alvaro Djalo, Ricardo Horta, André Horta e Rodrigo Macedo.

Onze inicial do Boavista: João Gonçalves; Malheiro, Chidozie, Abascal, Bruno Onyemaechi, Seba Pérez, Makouta, Reisinho, Bruno Lourenço, Salvador Agra e Bozenik.

Jogaram ainda: César, Vukotic, Masa, Jeriel, Morais, Berna, Pedro Gomes, Filipe Ferreira, Luís Santos, Ibrahima e Joel.

Ainda sem a participação do reforço uruguaio Rodrigo Zalazar (ex-Schalke 04) nas opções do técnico Artur Jorge neste apronto, os bracarenses garantiram o segundo trunfo desta pré-época, depois de terem batido o Torreense, da II Liga, por 4-0.

No lado dos axadrezados, que venceram o Leixões, por 3-1, no primeiro teste, Sasso e Dabo, entregues ao departamento médico, não participaram no ensaio.

O Braga ruma ao Algarve na terça-feira e vai defrontar Cardiff (19 de julho), Bristol Rovers (22 de julho) e Roma (26 de julho). O Boavista joga na terça-feira com o Arouca.