UM A UM >> Análise ao desempenho dos jogadores do Braga na final da Taça de Portugal, perdida para o FC Porto

Matheus 6

Exemplar primeira parte, segurando o nulo ao intervalo com reflexos apurados em dois momentos, roubando a felicidade a Evanilson. O avançado do FC Porto tentou primeiro de cabeça, depois num disparo forte, mas Matheus reagiu com classe. Abandonado à sua sorte, em golos na pequena área.