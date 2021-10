Braga um a um frente ao Paços de Ferreira: Galeno sempre em alta rotação

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do Braga que participaram no empate 0-0 frente ao Paços de Ferreira, para a Taça da Liga.

Tiago Sá 5

Noite de alto risco de apanhar gripe. As ameaças junto da baliza dele foram escassas.



Paulo Oliveira 6

Um deslize com Uilton, na primeira parte, não teve consequências, pois o avançado chegou tarde à bola. Em cima do intervalo, rematou de fora da área, para longe.



Diogo Leite 6

A desvantagem numérica não se traduziu em trabalho para a defesa e o central apareceu, aos 58", a cabecear para Vekic, num canto ganho por Vitinha.



Moura 4

Titular no lugar de Sequeira, foi ele quem meteu a bola em Galeno na primeira situação de golo da equipa. Foi expulso antes do intervalo: já tinha amarelo e acertou com o pé na face de Juan Delgado numa disputa de bola a meio-campo.



Yan Couto 6

Deu emoção ao jogo com cruzamentos bem medidos - Galeno aproveitou um para rematar com perigo e Jorge Silva desviou outro da baliza. Aos 27", entrou na área a fintar até Vekic travar a bola.