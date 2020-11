Braga um a um em Leicester: uma estreia sem acompanhamento

Confira a avaliação feita por O JOGO aos jogadores do Braga na derrota por 4-0 em casa do Leicester, para a Liga Europa.

Matheus 5

Este é um daqueles resultados que geram a falsa ideia de que o guarda-redes teve uma noite estranha. Mas não é verdade, porque este guarda-redes até evitou que fosse meia dúzia de golos, com uma defesa de grande nível ao tiro de Maddison, quando o marcador estava ainda no 1-0, e depois, aos 54", privou Iheanacho do hat trick.



Bruno Viana 4

Fosse o Iheanacho ou Maddison os problemas eram sempre de grande envergadura para o central, cujas falhas custaram dois golos à sua equipa. No entanto, pertenceu-lhe um dos raros momentos de perigo do Braga junto à baliza de Schmeichel, num cabeceamento picado.



David Carmo 4

Para o estilo de futebol inglês exige-se agressividade e antecipação nos lances, o que faltou neste caso.



Raúl Silva 4

Até começou bem, sobretudo no jogo aéreo, mas, depois, a desorganização tomou conta do discernimento.



Esgaio 5

Nunca conseguiu atingir o nível explosivo que o caracteriza e lhe permite assumir o corredor direito. As incursões de Choudhury pelo seu flanco redobrou-lhe o esforço, perdendo o fulgor para ir à linha de fundo para os cruzamentos, exceção para um à meia hora em que põe em sentido Schmeichel.



Al Musrati 4

Nunca conseguiu resgatar a garra com que costuma provocar o desarme do adversário. A sua presença macia facilitou a construção de jogo pelos irreverentes médios do Leicester. Fica a simples nota que tentou compensar tal fraqueza ao discutir alguns lances e pouco mais.



Galeno 5

Voltou a atuar numa posição mais recuada, mas notou-se que não teve capacidade de propulsão para rasgar com frieza o flanco esquerdo e partir os rins ao adversário. Um corte providencial aos 88" evitou estragos maiores.



André Horta 5

Carlos Carvalhal deu-lhe instruções para deambular pelo terreno em busca da bola. Cumpriu na melhor fase da equipa, como ficou evidente num lance aos 30", em que combinou com Esgaio.



Ruiz 4

O avançado espanhol, sem fazer uma exibição deslumbrante, investiu o que os defesas do Leisceter deixaram. A trocar de posições com Paulinho, tentou o efeito surpresa, mas os cálculos não lhe saíram bem. Pode muito bem lamentar ter desperdiçado o passe preciso de Galeno, rematando ao lado. Teve tudo para marcar.



Paulinho 5

Percebeu-se que o avançado está a acusar o desgaste da série seguida de jogos. Andou longe da baliz, restou-lhe um remate , mas há que reconhecer-lhe o espírito de luta.



Iuri Medeiros 4

Entrou por troca com André Horta na tentativa de dar mais agressividade ao ataque. Missão que nunca cumpriu.



Schettine 4

Outra aposta que não chegou a dar impulso à produção atacante.



Castro 5

O único reajuste que funcionou, mas um pouco tarde, quando a desvantagem já ia em três golos. E ainda levou a equipa a suspirar pelo golo, num remate anulado por Choudhury.



Francisco Moura 5

Aplicou-se nas tarefas defensivas.



Gaitán 4

Não foi o filtro que a equipa precisava.

