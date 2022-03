Braga um a um contra o Mónaco: Rodrigo Gomes e Vitinha à solta na tempestade

Apreciação individual aos jogadores do Braga no encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, que terminou com o triunfo minhoto por 2-0.

Matheus 8

Foi determinante a segurar a vantagem com três belas defesas que tiraram golos a Ben Yedder, Vanderson e Gelson Martins. Aos 67", ainda evitou que Paulo Oliveira marcasse na própria baliza. Quando falhou, a defesa ajudou.



Fabiano 8

Cresceu ao longo da partida. Mostrou-se à altura do melhor momento do Mónaco e quando ocupou o lado direito da defesa pôde fazer a diferença com o cruzamento perfeito para o golo de Vitinha.



David Carmo 7

Alguns sobressaltos foram compensados com uma segunda parte irrepreensível do central que, aos 73", surgiu no caminho de uma bola perigosa de Gelson Martins e, a dez minutos do fim, desviou para canto uma saída em falso de Matheus.



Tormena 7

Os piores momentos da defesa, no primeiro tempo, foram salvos pelo fora de jogo que anulou dois golos ao Mónaco e pela eficiência de Matheus, mas a etapa complementar devolveu a lucidez ao central a tempo de aguentar a carga francesa.



Yan Couto 7

Enquanto o jogo e o adversário lho permitiram, foi um lateral-direito atrevido, como gosta, a forçar o erro dos defesas, de olhos no golo. Quando foi preciso, ajudou a segurar a vantagem.



Al Musrati 8

Dizer que fez um grande jogo é redundante, porque esse é o nível habitual do médio-defensivo, que ontem até surgiu a tentar o golo, corajoso e sólido em todos os momentos de uma partida muito exigente. Dir-se-ia imune até ao mau tempo.



André Horta 7

Ajudou ao ritmo imposto pelo Braga no arranque e que valeu um golo bem cedo, em combinações promissoras que mantiveram a equipa sempre muito perto de aumentar a vantagem que tratou de defender, quando o adversário também quis mandar no jogo.



Iuri Medeiros 7

Aos 7", Nubel negou-lhe o golo. Persistente, manteve-se como um foco de perigo e voltou a estar perto de festejar, aos 32" e aos 39", imperturbável perante os sinais de perigo que o adversário deixava.



Abel Ruiz 7

Pôs termo a um jejum de mais de três meses, com o terceiro golo da época e destacou-se pela forma solidária como contribuiu para o volume ofensivo da equipa.



Ricardo Horta 7

Andou perto do golo, como os demais elementos do ataque, e ainda foi importante a servir os companheiros no assédio à baliza de Nubel.



Vitinha 8

Tem só 21 anos, mas a matreirice e a combatividade dele não conhecem idade e, antes do cabeceamento perfeito para o 2-0, tratou de se impor na luta de nervos, num "tête à tête" com Badiashile que valeu a ambos um sermão do árbitro. A luta com Abel Ruiz encanta.



Moura 6

Ocupou bem o flanco esquerdo (Rodrigo Gomes passou para o lado direito do ataque) quando foi preciso refrescar e reorganizar o onze.



Paulo Oliveira 6

Quase marcou na própria baliza, mal entrou, mas aguentou-se.



Castro 6

A energia dele fez bem à equipa, que tratou de empurrar para o segundo golo.



Miguel Falé 6

Mais uma boa aposta na hora de renovar a energia para ir atrás de um final perfeito.