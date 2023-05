Braga um a um | Bruma quis dançar, mas sem companhia

UM A UM >> Análise ao desempenho dos jogadores do Braga na derrota, por 1-0, com o Benfica na 31ª jornada da Liga Bwin

Matheus 6

Adiou o golo do Benfica, sobretudo aos 22", quando fez uma grande defesa e evitou que David Neres marcasse. Sem culpa no golo.



Victor Gómez 4

Exibição abaixo do nível habitual, nomeadamente nas saídas para o ataque. A defender, sentiu alguns problemas.



Tormena 4

Globalmente teve uma exibição de bom nível, com muitos e bons cortes, mas fica diretamente ligado ao golo ao deixar Rafa fugir.



Niakaté 4

Em grande nível durante grande parte do tempo, pelo chão ou pelo ar, mas divide com Tormena as culpas do golo de Rafa.

Borja 6

Estava a dividir o protagonismo com Bruma, mas teve de sair ao intervalo, devido a lesão. Enquanto jogou, evitou o golo de João Mário (15") e de Rafa (21") com cortes oportunos. Forte nas antecipações.



Iuri Medeiros 4

É verdade que tentou esticar o jogo pela direita ou pelo meio, mas com pouco sucesso.



Racic 5

Forte nas recuperações de bola e no apoio aos centrais, mas raramente construiu jogo e a equipa ressentiu-se disso.



André Horta 4

Preocupou-se muito em defender e pouco em atacar. Sem bola, a equipa raramente conseguiu criar oportunidades para criar perigo. Foi naturalmente substituído.



Bruma 7

Claramente o melhor jogador do Braga em campo. Dançou à frente dos adversários em várias ocasiões, mas não teve companhia. Teve algumas arrancadas impressionantes.



Ricardo Horta 4

Exibição apagada, muitos furos abaixo daquilo que pode fazer. Nunca conseguiu criar desequilíbrios.



Abel Ruiz 4

Lutou e muito, mas parecia que estava numa ilha rodeado por benfiquistas.



Sequeira 4

Sentiu muitas dificuldades a defender. O melhor exemplo disso foi uma falha incrível, aos 76", permitindo que Rafa ficasse na cara de Matheus. Logo a seguir cruzou com perigo.



Pizzi 5

Aplaudido pelos benfiquistas, mostrou o seu profissionalismo, metendo ordem num meio-campo que quase nunca teve bola.



Banza 5

Esteve nas melhores oportunidades do Braga, ambas de cabeça.



Gorby 5

Apesar de ser ainda muito jovem, ajudou a serenar o meio-campo do Braga.



Álvaro Djaló 4

Entrou para o lugar de Víctor Gómez e tentou fazer todo o corredor direito, mas pouco desequilibrou.