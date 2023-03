Braga um a um | Al Musrati de fato e gravata

UM A UM >> Análise ao desempenho individual dos jogadores do Braga no empate sem golos com o FC Porto, na 25ª jornada da Liga Bwin

Matheus 6

Depois de uma primeira parte tranquila, sem grande trabalho, a etapa final exigiu maior concentração e uma defesa portentosa a travar o remate de Galeno, aos 50".



Víctor Gómez 6

Muito bem defensivamente, ainda conseguiu brilhar nos momentos ofensivos quando subiu no terreno. Facilidade em ultrapassar os adversários.



Vítor Tormena 6

Sempre muito cauteloso e seguro, aos 43" evidenciou-se ao travar uma iniciativa perigosa de Galeno. Na etapa final, manteve o bom nível.



Niakaté 6

Bem posicionado, ajudou, muitas vezes, a fechar os caminhos para a baliza, sobretudo na reta final.



Nuno Sequeira 6

Bem nos momentos defensivos, o lateral foi um verdadeiro impulsionador do ataque bracarense com vários cruzamentos tirados. Aos 19", roubou, de forma muito inteligente, a bola a Pepê. Aos 24", ainda tentou o remate, mas saiu ao lado.



Iuri Medeiros 6

Muito rápido, inteligente e um verdadeiro desequilibrador, Iuri foi um dos jogadores com mais iniciativa do Braga, sobretudo com cruzamentos venenosos. Aos 55", trabalhou bem com Ricardo Horta, num lance que podia ter dado golo.



André Horta 5

Uma tarde mais apagada, nota, apenas, para os remates aos 30" e 62", que não levaram qualquer perigo.



Bruma 6

Muito rápido e inteligente, podia ter marcado aos 16", com um belo remate, depois de tirar dois adversários da frente, que obrigou Diogo Costa à primeira defesa do jogo.