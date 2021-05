Braga: três jogos para evitar marca de pior reta final

A sequência negativa de resultados deixou a equipa num limbo: tanto pode aproximar-se dos melhores registos dos dez últimos jogos desde 2010/11 como terminar com a série mais negra.

É um facto que o Braga entrou em queda nas derradeiras semanas, havendo como prova a contabilização de apenas duas vitórias nas últimas nove jornadas, e isso já levou Carlos Carvalhal a exigir uma reação imediata aos atletas, tal como O JOGO deu conta.

Não só para recuperar algum do prestígio desportivo entretanto beliscado, mas também, e sobretudo, para permitir que a equipa se apresente com os níveis de confiança elevados na final da Taça de Portugal, frente ao Benfica, no jogo que vai encerrar a temporada. Na tentativa de perceber se existe um padrão do Braga nas retas finais dos campeonatos, O JOGO pesquisou os resultados das últimas dez jornadas das épocas mais recentes (desde 2010/11) e encontrou algumas pistas. A principal é que se a equipa de Carvalhal reencontrar o trilho das vitórias nas três jornadas que restam, então terá um comportamento desportivo em linha com o melhor do passado recente (ver infografia abaixo).

O Braga já não vai a tempo de igualar 2017/18, quando somou 23 pontos nas dez últimas rondas, mas ainda pode ficar perto. Equipa minhota tenta também fugir ao padrão de quatro derrotas nas retas finais

Por outras palavras, se o Braga vencer os jogos com o Gil Vicente, Moreirense e Portimonense, por esta ordem, somará 18 pontos nas últimas dez jornadas, performance apenas suplantada em duas ocasiões nas últimas dez temporadas: 19 pontos em 2010/11 e 23 pontos em 2017/18.

Mas, se ainda vai a tempo de corrigir a trajetória recente de resultados, também é verdade que corre o risco de terminar a época com uma das piores retas finais, isto levando sempre em conta que a comparação é com as últimas épocas. Se a equipa bracarense não voltar a ganhar, então, sim, ficará ao nível da época 2013/14, com apenas dez pontos amealhados na última dezena de partidas, e que resultou num nono lugar final (esse risco não corre). Curiosamente, há um padrão de derrotas nas últimas dez jornadas do campeonato desde 2010/11, ou seja, quatro desaires, o que aconteceu, até ver, em sete épocas, e seis deles em épocas consecutivas.