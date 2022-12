Braga trava saída de Diego Lainez e esperam-se novidades na esquerda da defesa

O América, do México, deseja reaver o extremo para atacar a Liga MX Clausura 2023 em janeiro. Minhotos não abdicam dele. Emprestado pelo Bétis, com opção de compra fixada em sete milhões de euros, Diego Lainez tem sido pontualmente utilizado no Braga e falhou a convocatória final do México para o Mundial.

O futuro de Diego Lainez continua muito incerto. Por um lado, o América, do México, está a fazer tudo no sentido de assegurar o empréstimo; por outro, a SAD do Braga nem sequer quer ouvir falar em devolvê-lo ao Bétis, depois de ter acertado com o clube espanhol, no verão, a cedência do extremo até junho de 2023, com opção de compra fixada em sete milhões de euros.

Há quatro meses, quando Lainez se apresentou na Pedreira para assinar contrato, parecia ser o casamento perfeito. O Braga assegurava um reforço de qualidade incontestável, enquanto o internacional mexicano encarava o novo clube como uma bela oportunidade para se mostrar, de preferência na Liga Europa, e jogar com regularidade (o que não conseguiu na época anterior, em Espanha), de modo a convencer Gerardo Martino a convocá-lo para o Mundial do Catar.