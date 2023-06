Braga terá feito proposta a médio que venceu o Mundial sub-20

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, os bracarenses estão a analisar a possibilidade de contratar Fabricio Díaz. Mas a concorrência é forte.

Fabricio Díaz, médio de 20 anos do Liverpool Montevideo, está a ser muito cobiçado, principalmente depois de ter conquistado o Mundial de sub-20 ao serviço do Uruguai, recentemente. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Braga é um dos clubes interessados e que já terão contactado os responsáveis do jogador.

A ligação dos arsenalistas ao PSG, diz a mesma publicação, será aliciante para o jovem, que poderá ver uma forma de chegar aos parisienses após crescer em Braga.

O Barcelona, o Villarreal, o Inter, a Lázio e o Flamengo também estarão interessados. O Liverpool Montevido pede um valor a rondar os oito milhões de euros.