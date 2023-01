Braga tenta fechar negócio de dois milhões de euros, mas salário é entrave

Coritiba negoceia central Bruno Viana com a SAD minhota.

Uma parte do dinheiro que o Braga investiu (três milhões de euros) na compra do passe de Bruno Viana, em 2018, poderá ser recuperado em breve. O Coritiba, do técnico português António Oliveira, está interessado em reforçar-se com o central brasileiro de 27 anos e já negoceia com a sociedade desportiva presidida por António Salvador, sendo do interesse dos minhotos alienar os direitos económicos do jogador, com contrato válido até 2024.

De acordo com a Imprensa brasileira, os salários elevados de Bruno Viana constituem, porém, um problema para o Coritiba. O defesa estará recetivo a regressar ao Brasil, depois de ter defendido as cores do Flamengo em 2021, por empréstimo dos bracarenses, mas tem torcido o nariz a uma redução salarial.

Já o propalado interesse do São Paulo não passou de um rumor, estando igualmente descartada a possibilidade de o defesa regressar à Pedreira para integrar o grupo às ordens de Artur Jorge, isto mesmo que se verifique a saída de Tormena, cobiçado pelo Besiktas. Após a cedência ao Flamengo, Viana rodou em 2022 nos russos do Khimiki e nos chineses do Wuhan Yangtze River.