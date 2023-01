"Braga tem noção dos obstáculos extraordinários que vão surgir"

Clube minhoto destaca vitória em Braga e mostra a necessidade de foco total na segunda volta no campeonato, sem euforias.

O Braga, através da newsletter semanal, destacou a vitória em casa do Paços de Ferreira (1-2), com um golo de Banza nos instantes finais, e o segundo lugar no campeonato depois de terminada a primeira volta, a quatro pontos do líder Benfica.

"O vibrante final do jogo em Paços de Ferreira demonstrou, uma vez mais, quão forte pode ser o Braga quando associa atributos como a qualidade individual e coletiva, a determinação e a crença. Só assim foi possível bater um adversário de enorme galhardia e que vale muito mais do que a classificação demonstra. De resto, o jogo e a sua envolvente foram uma grande promoção do futebol português: dia e hora apropriados, bancadas quase cheias e um espetáculo de grande qualidade no relvado. Devia ser sempre assim...", pode ler-se.

Apesar da excelente temporada, o clube minhoto não pretende entrar em euforias. "Terminou a primeira volta, oportunidade que os analistas nunca dispensam para traçar comparações e projetar o que resta da temporada. No Braga temos absolutamente claro que os balanços se fazem no fim e que os objetivos intermédios só têm significado se conduzirem às metas desejadas. Aliás, muito bem tem estado o nosso treinador ao insistentemente apontar para a necessidade de fazer a equipa competir e evoluir, semana após semana", refere.

"O Braga tem tido um trajeto condizente com a imensa qualidade de todo o seu grupo de trabalho, mas o que foi feito até ao momento só terá o devido valor se for ratificado ao longo dos exigentes meses que temos pela frente. Todos - dirigentes, grupo de trabalho, sócios e adeptos - temos noção da imensa montanha que é preciso escalar e dos obstáculos extraordinários que vão surgir pelo caminho, vindos de todas as frentes imagináveis. Só uma união inquebrantável e um equilíbrio a toda a prova, nos bons e nos maus momentos, podem sustentar a nossa ambição. Aquilo a que nos propomos é de simples resumo: disputar cada jogo como se fosse o último e vencê-lo", remata.