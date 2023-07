Braga tem concorrência e cerco aperta para garantir Zalazar

Leicester e Anderlecht não desistem do médio-ofensivo desejado pelos arsenalistas. Santos juntou-se à lista e oferece jogadores; Numa altura em que o impasse se mantém, o Schalke 04 deu indicações a Rodrigo Zalazar para viajar para a Áustria, onde a equipa alemã está a estagiar. Médio dá preferência ao Braga.

Rodrigo Zalazar é o homem do momento em Braga. Muito desejado pelos responsáveis minhotos e pelos adeptos, o médio-ofensivo está a ser muito assediado. O Leicester e o Anderlecht intrometeram-se na luta e querem assegurar o concurso do jogador que tem contrato com o Schalke 04, da Alemanha.

Ontem, o dia começou com várias notícias na imprensa alemã a darem conta que o Leicester teria fechado o negócio para contratar Rodrigo Zalazar, pagando 10,8 milhões de euros, mas tal não se confirmou. Aliás, ao início da tarde, alguns sites ligados ao Schalke noticiaram que o clube alemão deu indicações ao jogador para viajar para a Áustria, onde a equipa está a estagiar. Uma medida entendida como um braço-de-ferro, tendo em conta que o médio já anunciou que não quer jogar na Bundesliga 2. Até ontem, Zalazar estava autorizado a apresentar-se mais tarde por ter uma infeção, mas entretanto foi visto por um médico que o deu como apto e em condições para viajar.

Segundo O JOGO apurou, o internacional uruguaio já deixou bem claro que prefere jogar no Braga, seduzido pelo projeto e pela oportunidade de atuar na Liga dos Campeões. Trunfos que jogam a favor dos guerreiros, tendo em conta que o Anderlecht nem conseguiu o apuramento para as competições europeias, enquanto o Leicester desceu ao segundo escalão do futebol inglês.

Menos hipóteses parecem ter os clubes brasileiros que estão interessados, nomeadamente o São Paulo, o Vasco da Gama e o Santos, tendo em conta que o médio já avisou que pretende seguir na Europa. Segundo a imprensa brasileira, a equipa santista tentou convencer o Schalke com dinheiro e dois jogadores em troca, concretamente o ex-boavisteiro Nathan. A dupla foi apanhada na noite e o Santos não perdoou; além de terem sido multados em 50 por cento do salário, foram afastados do plantel e colocados no mercado.