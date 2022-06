Braga tem central do Flamengo referenciado

A notícia do interesse do Braga em Léo Pereira foi avançada pela SIC Notícias, supostamente num negócio por empréstimo com opção de compra, mas fonte do emblema arsenalista refere apenas que o defesa está referenciado.

Léo Pereira, central do Flamengo, do Brasil, faz parte de uma lista de alvos do Braga caso seja necessário reforçar o eixo defensivo, isto numa altura em que David Carmo agita o mercado.

A notícia do interesse do Braga no jogador do Flamengo foi avançada pela SIC Notícias, supostamente num negócio por empréstimo com opção de compra, mas fonte do emblema arsenalista refere apenas que o defesa está referenciado, tal como o francês Niakaté, do Guingamp, na segunda-feira colocado na órbita dos minhotos pelo jornal "L"Équipe".

O central Gastón Ávila, do Boca Juniors, da Argentina, também preenche os requisitos exigidos pelo Braga no caso de uma ida ao mercado para reforçar a defesa.