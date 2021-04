Braga sugere TAD na arbitragem com dose de ironia: "Talvez não fosse mal pensado"

Minhotos voltam a apontar baterias aos árbitros e falam de dualidade de critérios no campeonato.

Tema recorrente nas "newsletters" semanais, o Braga apontou uma vez mais o dedo ao estado da arbitragem em Portugal e falou em critérios diferentes consoante as cores das camisolas. Entre ironia e brincadeira, o clube arsenalista deixou uma sugestão curiosa.

"Talvez não fosse mal pensado contratar alguns elementos do TAD [Tribunal Arbitral do Desporto] para arbitrarem as derradeiras jornadas do nosso campeonato. A julgar pela disparidade de critérios apresentados de jogo para jogo (ou de cor de camisola para cor de camisola), não seria, certamente, prejudicial acrescentar um pouco de justiça à Liga", escreveu o Braga na "newsletter" lançada esta terça-feira. Na anterior, recorde-se, o Braga tinha deixado críticas à arbitragem de João Pinheiro no jogo entre os minhotos e o Benfica.

A reversão do castigo de dois jogos à porta fechada, por suposto apoio às claques, também foi um tema refletido na crónica semanal do Braga. "Congratulámo-nos, ainda, com a decisão do TAD, a qual nos absolveu do castigo de dois jogos de interdição aplicados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, por alegado apoio a grupos organizados de adeptos não legalizados. Apesar do mais que provável recurso que a FPF sempre apresenta quando perde um caso deste género, esta decisão trouxe finalmente justiça ao contexto do Braga, corrigindo uma sentença imposta de forma pouco factual".