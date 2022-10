Braga sofre dois golos nos minutos finais e perde com o Saint-Gilloise na Liga Europa

Braga perdeu por 2-1 com o Union Saint-Gilloise, na terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Um golo de Gustaf Nilsson, aos 90+4 minutos, ditou hoje a primeira derrota do Braga no grupo D da Liga Europa, na receção ao Union Saint-Gilloise, por 2-1, em jogo da terceira jornada.

O espanhol Abel Ruiz, aos 49 minutos, adiantou os minhotos, só que o avançado sueco repôs a igualdade, aos 86, antes de bisar em tempo de compensação e garantir o terceiro triunfo da formação belga no mesmo número de jogos na prova.

O Union Saint-Gilloise lidera de forma isolada o grupo D, com nove pontos, enquanto o Braga é segundo, com seis, à frente dos alemães do Union Berlim, com três, e dos suecos do Malmo, ainda sem pontos.