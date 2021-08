Liga Europa: Braga é cabeça de série no sorteio. Conheça os possíveis adversários

Única equipa portuguesa em competição poderá enfrentar o Fenerbahçe, de Vítor Pereira, ou o Spartak, de Rui Vitória, ou até reeditar um duelo com o Leicester

O Braga está inserido no pote 1 do próximo sorteio da fase de grupos Liga Europa, que se realiza esta sexta-feira, em Istambul, no qual estarão presentes 32 equipas, sendo os minhotos, por isso, cabeças de série.

O conjunto de Carlos Carvalhal, que beneficiou da eliminação do Slavia de Praga no "play-off, sabe de antemão que evitará algumas das equipas mais fortes, como o Olympiacos, de Pedro Martins, Lyon, Nápoles, Bayer Leverkusen, Dínamo Zagreb, Lazio ou Mónaco.

Contudo, pode calhar em sorte ao Braga clubes de renome inseridos no pote 2, como os escoceses do Celtic, alemães do Eintracht Frankfurt, ingleses do Leicester ou neerlandeses do PSV Eindhoven, que foi eliminado pelo Benfica no acesso à Champions

O mesmo pode acontecer com o terceiro pote, no qual estão colocados Marselha (França), Spartak Moscovo (Rússia), de Rui Vitória, Fenerbahce (Turquia), de Vítor Pereira, West Ham (Inglaterra) ou Real Sociedad (Espanha).

No quarto e último pote, habitualmente com emblemas menos cotados, os turcos do Galatasaray e os dinamarqueses do Midtjylland, que na passada época participaram na Champions, são os nomes teoricamente mais fortes.

O sorteio da fase de grupos da Liga Europa realiza-se na próxima quinta-feira, em Istambul, na Turquia, a partir das 11 horas (hora de Portugal continental).

Pote 1:

- Lyon (Fra)

- Nápoles (Ita)

- Bayer Leverkusen (Ale)

- Dínamo Zagreb (Cro)

- Lazio (Ita)

- Olympiacos (Gre)

- Mónaco (Fra)

- Sporting de Braga (POR)

Pote 2:

- Celtic (Esc)

- Eintracht Frankfurt (Ale)

- Estrela Vermelha (Ser)

- Leicester (Ing)

- Rangers (Esc)

- Lokomotiv Moscovo (Rus)

- Racing Genk (Bel)

- PSV Eindhoven (Hol)

Pote 3:

- Marselha (Fra)

- Ludogorets (Bul)

- West Ham (Ing)

- Real Sociedad (Esp)

- Real Betis (Esp)

- Fenerbahçe (Tur)

- Spartak Moscovo (Rus)

- Sparta Praga (Rep)

Pote 4:

- Rapid Viena (Aut)

- Galatasaray (Tur

- Legia Varsóvia (Pol)

- Midtjylland (Din)

- Ferencváros (Hun)

- Antuérpia (Bel)

- Sturm Graz (Aut)

- Brøndby (Din)