Braga: Sequeira dá o exemplo e fica sem férias

Apesar de Artur Jorge ter concedido uma semana de descanso a todo o plantel, o lateral-esquerdo apresenta-se todos os dias na Pedreira.

Aproveitando a paragem do campeonato, Artur Jorge concedeu uma semanas de férias aos jogadores, até porque o Braga só volta a jogar no próximo dia 26, contra o Trofense, a contar para a Taça da Liga, mas nem todos estão abrangidos por esta benesse do treinador bracarense, certamente por estar satisfeito com o rendimento e com o triunfo, por 2-1, em Portimão.

Sequeira tem comparecido na Pedreira e vai continuar a fazê-lo para recuperar de uma lesão muscular na coxa direita.

O lateral-esquerdo lesionou-se na receção ao Casa Pia, a contar para o campeonato, e teve de ser substituído, aos 73 minutos, falhando posteriormente os encontros com o Moreirense, para a Taça de Portugal, e em Portimão, este a contar para o campeonato.

Mais do que apressar a recuperação, a presença diária de Sequeira tem como objetivo recuperá-lo totalmente para estar em excelentes condições quando o campeonato recomeçar. O defesa tem trabalhado no duro para voltar e dar seguimento à boa época que está a realizar. Utilizado em 18 jogos em todas as provas, foi sempre titular, o que diz bem da confiança que Artur Jorge tem nele.

Ao ficar sem férias, Sequeira ganha tempo e até pode ser chamado para algum dos três jogos do Braga na Taça da Liga, contra o Trofense (dia 26), Casa Pia (dia 3 de dezembro) ou Paços de Ferreira (11 de dezembro), mas tem muito tempo para estar a 100 por cento na próxima jornada do campeonato, dia 28 de dezembro, com o Benfica.

Sem Sequeira, o treinador dos arsenalistas tem duas boas opções para o lado esquerdo, a começar pelo colombiano Borja, titular com o Moreirense e em Portimão. Como alternativa conta ainda com Niakaté, que passou de central para lateral com o Casa Pia, precisamente quando o defesa português saiu lesionado.