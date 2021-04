Braga "sem rodeios: "Estamos a passar por uma fase menos exuberante"

Clube arsenalista reagiu ao empate (1-1) na receção ao Belenenses.

O Braga reagiu esta terça-feira, através da newsletter do clube, ao empate (1-1) de domingo na receção ao Belenenses, assumindo "sem grandes rodeios" que a equipa orientada por Carlos Carvalhal atravessa "uma fase menos exuberante" na época.

"A frustração sentida de forma transversal no universo Braga depois do empate com o Belenenses é bem demonstrativa do crescimento que o clube tem apresentado nos últimos anos. E quanto maior for a nossa expressão desportiva, estrutural e competitiva, maior é a responsabilidade de quem, diariamente, representa este clube. Por isso, e sem grandes rodeios, assumimos claramente que as últimas exibições da nossa equipa principal estiveram abaixo daquilo que já mostramos nos primeiros dois terços da época. Estamos a passar por uma fase menos exuberante do ponto de vista exibicional e isso traduz-se em resultados mais sofridos e bem menos conseguidos", pode ler-se na publicação dos arsenalistas, que lembram o que já atingiram na presente temporada:

"Não nos podemos esquecer que esta é a mesma equipa que, merecidamente, recolheu elogios em todos os quadrantes do futebol português devido à qualidade do seu jogo; esta é a mesma equipa que atingiu as finais da Taça da Liga e da Taça de Portugal, que só caiu na Liga Europa aos pés da Roma e que, apesar dos últimos jogos, continua a disputar os 4 primeiros lugares no campeonato", remata o Braga, que promete ainda "fazer tudo para devolver o orgulho aos sócios e adeptos".