Braga: selar a presença no Jamor só com o campeonato no pensamento

Acesso à final da Taça de Portugal servirá para regenerar energias já de olhos postos na receção ao Portimonense. Resguardo de unidades valiosas será uma realidade.

No conforto de uma chapa cinco no Funchal, o Braga absorve toda a brisa refrescante e tranquilizante resultante do desfecho da primeira mão das meias-finais da Taça, podendo gozar de um jogo de gestão numa fase decisiva do calendário, cabendo aos minhotos o merecimento desse fôlego face a uma implicação total nas contas do título e do acesso direto à Champions, conseguindo pressionar de forma severa FC Porto e Benfica, cruzando-se a breve trecho com os encarnados na Luz.

Até este privilégio é o perfeito retrato de uma época com chancela de grande.