Braga sai em defesa de Sá Pinto depois das críticas do Boavista

O Braga respondeu ao comunicado emitido pelo Boavista.

Depois do Boavista ter emitido um comunicado, este domingo, em que reagia às declarações de Sá Pinto após a derrota do Braga na Vila das Ave, onde o treinador da equipa minhota afirmou que "era a terceira vez que o Braga perdia com uma equipa que não ganhava a ninguém", agora foi a vez o Braga responder.

"Face às interpretações que possam ter sido feitas das declarações proferidas pelo treinador do SC Braga no final do jogo de ontem, é importante reafirmar, como é compreensível por quem assista à flash interview, que em momento algum se quis beliscar as instituições ou os profissionais que as servem, tendo apenas sido registado factos em jeito de análise e enquadramento sobre alguns dos resultados averbados pela equipa", pode ler-se na nota do Braga enviada às redações.

O clube minhoto termina por lembrar que o clube tem uma tradição de respeito institucional: "O SC Braga e os seus representantes têm uma longa tradição de respeito institucional que em nenhum momento foi colocada em causa".

Ainda este domingo, o Braga adiantou que vai apresentar uma queixa formal ao Ministério da Administração Interna e às instâncias desportivas contra a atuação do dispositivo de segurança da GNR no final do jogo de futebol com o Aves.