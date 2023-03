Braga: revolução passa por Castro e Bruma e renovação do médio está em estudo

Dupla esteve em bom plano no dérbi contra o Vitória e regressa à titularidade frente ao Rio Ave. Artur Jorge prepara mexidas.

Castro e Bruma são as caras da mudança do Braga no jogo de domingo, contra o Rio Ave. Depois da derrota, por 2-1, no dérbi frente ao Vitória, disputado em Guimarães, mas sobretudo pela grande diferença de atitude da equipa da primeira para a segunda parte, Artur Jorge vai mexer no onze. O rendimento de alguns jogadores nos últimos jogos também está na origem das alterações.

Além de ser obrigado a mexer na defesa, devido ao castigo que Niakaté tem de cumprir, Artur Jorge vai introduzir ainda alterações no meio-campo e no ataque. Álvaro Djaló também está suspenso.

Titular com o Vitória, Racic esteve apagado e pouco agressivo, acabando por sair ao intervalo quando a equipa já estava a perder por 2-0. O internacional sérvio foi substituído por Castro, que deu maior dinâmica à equipa tanto a defender como na construção de jogo. Com ele em campo, o Braga subiu de rendimento, reduziu o marcador, teve mais oportunidades de golo, mais remates e mais recuperações de bola. O camisola 88 é, aliás, uma espécie de talismã para a equipa no campeonato. Nos três jogos em que foi titular, contra o Estoril (2-0), Portimonense (2-1) e Marítimo (2-1), os arsenalistas venceram sempre. O bom momento que atravessa ficou ainda evidente contra a Fiorentina, na segunda mão da Conference League, num jogo em que alinhou de início e marcou um belo golo, o primeiro com a camisola do Braga em provas europeias.

No ataque, Bruma entra para o lugar de Rodrigo Gomes, surpresa no onze em Guimarães. O extremo português mostrou irreverência na ala direita, mas faltou melhor definição no último passe. Volta ao banco para entrar Bruma, de regresso à titularidade depois de ter sido suplente utilizado nos dois últimos jogos.

As mexidas estendem-se ao setor defensivo. Niakaté, expulso no dérbi, fica de fora e Paulo Oliveira avança. O central português começou o duelo contra o Vitória no banco, mas entrou aos 25 minutos para recompor o eixo defensivo face à expulsão do francês. A folha disciplinar inclui ainda Álvaro Djaló, igualmente expulso no D. Afonso Henriques.

Renovação do médio em estudo

Castro está em final de contrato e em cima da mesa está a possibilidade de prolongar o vínculo. Aos 34 anos, o médio continua a apresentar um bom rendimento e é visto como um exemplo, colocando sempre os interesses da equipa acima de tudo.

Castro é uma espécie de talismã para o Braga na Liga. Nos três jogos em que foi titular, contra o Estoril (2-0), Portimonense (2-1) e Marítimo (2-1), o Braga ganhou sempre

Mesmo quando vai para o banco, ninguém o vê com má cara, pelo contrário, está sempre pronto a ajudar e a apoiar os companheiros. No dia 31 de janeiro, à entrada para a Gala Legião de Ouro, Castro não escondeu, inclusive, que "gostava muito de continuar", até por estar identificado a cem por cento com o clube.