Braga reviu em alta o preço de Fábio Martins e fixa preço: confira o valor mínimo

O Braga reviu em alta o preço para a venda do passe de Fábio Martins e fixou agora os dez milhões de euros como valor mínimo para negociar com os clubes interessados.

O extremo está emprestado até ao final da época ao Al Shabab, da Arábia Saudita, clube que já demonstrou interesse em ficar com o jogador, se bem que, na altura das primeiras conversas, o valor sugerido para a consumação do negócio tenha sido de cinco milhões. As boas exibições de Fábio Martins (cinco golos e duas assistências em 15 jogos), mais o interesse de outros clubes árabes, levaram a SAD arsenalista a atualizar o preço.

No último fim de semana, o extremo português acusou, nas redes sociais, um elemento da equipa técnica do Al Nassr de um ato racista no jogo com o Al Shabab, alegadamente contra Sebá, companheiro do extremo.