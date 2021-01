Braga revela prémios Legião de Ouro'2020: Jesus, Amorim e Domingos entre os galardoados

Braga anunciou os vencedores dos galardões "Legião de Ouro" 2020, cuja cerimónia de entrega foi adiada para a segunda quinzena de fevereiro

O Braga revelou esta sexta-feira os vencedores dos galardões Legião de Ouro 2020, cerimónia que em face do agravamento da situação pandémica em Portugal foi adiada para a segunda quinzena de fevereiro. A data exata será comunicada mais tarde.

Destaque para o galardão Gverreiro Reconhecimento Centenário que, segundo o Braga, distingue todos os treinadores que, ao longo dos últimos 100 anos, conquistaram títulos nacionais e internacionais no futebol (masculino e feminino da 1ª divisão), como também os técnicos com mais títulos nacionais e internacionais conquistados em cada uma das modalidades do clube. Um prémio que necessitou de uma exceção para incluir o treinador Domingos Paciência. "Apesar de não ter conquistado títulos nacionais ou internacionais, o percurso de Domingos Paciência na história do SC Braga não poderia passar sem este reconhecimento", explicou o clube.

Os vencedores da "Legião de Ouro" 2020

- Atleta Amador do Ano - Abílio Gonçalves (Boccia)

- Jovem Atleta do Ano - João Peixoto (Atletismo)

- Atleta Revelação - David Carmo (Futebol)

- Gverreiro Cidade Desportiva - Rodrigo Gomes

- Parceiro do Ano - AMCO

- Prémio Fidelização Corporate - ABB

- Prémio Carreira - Dr. Vítor Moreira

- Atleta do Ano - Júlio Ferreira (Taekwondo)

- Futebolista do Ano - Paulinho

- Treinador do Ano - Luís Cameira (Natação)

- Gverreiro Ouro e Mérito - Hospital de Braga (Profissionais de Saúde)

- Gverreiro de Honra - Sócios do SC Braga

- Gverreiro Reconhecimento Centenário - distinguidos todos os treinadores que, ao longo dos últimos 100 anos, conquistaram títulos nacionais e internacionais no futebol (masculino e feminino da 1ª divisão), como também os técnicos com mais títulos nacionais e internacionais conquistados em cada uma das modalidades do Clube

Manuel Palmeira - vencedor Taça de Portugal em 1965/66

Hilário Conceição - vencedor Taça Federação Portuguesa de Futebol em 1976/77

Carlos Baptista - vencedor do Campeonato Nacional de Juniores em 1976/77 e do Campeonato Nacional de Juvenis em 1980/81

Jorge Jesus - vencedor Taça Intertoto em 2008/09

Domingos Paciência - finalista da Taça UEFA em 2010/11*

José Peseiro - vencedor Taça da Liga em 2012/13

Pedro Duarte - vencedor Campeonato Nacional de Juniores em 2013/14

Paulo Fonseca - vencedor Taça de Portugal em 2015/16

Miguel Santos - vencedor do Campeonato Nacional Feminino, da Supertaça Feminina em 2018/19 e da Taça de Portugal Feminino (2019/20)

Rúben Amorim - vencedor Taça da Liga em 2019/20

Sameiro Araújo - treinadora com mais títulos no Atletismo (37)

Luís Marta - treinador com mais títulos no Boccia (10)

João Roque - treinador com mais títulos no Bilhar (9)

Joaquim Peixoto - treinador com mais títulos no Taekwondo (9)

Bruno Torres - treinador com mais títulos no Futebol de Praia (7)

José Borges - treinador com mais títulos na Natação (4)