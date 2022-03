Braga refuta "liminarmente" ato de discriminação racial sobre Lincoln

Emblema minhoto expressou, em comunicado, estar "surpreendido" pelas acusações do médio e do Santa Clara

O Braga recusou as acusações de discriminação racial cometida sobre Lincoln (Santa Clara), aquando da sua substituição no jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin, realçando que os elementos açorianos não reclamaram, in loco, "formal ou informalmente".

"O SC Braga foi hoje surpreendido pelas acusações de racismo por parte do Santa Clara e do atleta Lincoln (...). Surpreendido não apenas pelo teor e gravidade das acusações - as quais refuta liminarmente -, mas também pelo facto de, nem durante ou depois do jogo, nenhum elemento afeto ao Santa Clara ter referido tais acontecimentos, formal ou informal", lê-se em nota publicada esta terça-feira.

O Braga, que reagiu ao comunicado do Santa Clara a repudiar "qualquer ato de discriminação racial", na sequência da denúncia feita por Lincoln nas redes sociais, frisa ser "um clube inclusivo, de forte cariz social e solidário", que "luta arduamente e contra todo e qualquer tipo de intolerância racial".

Lincoln alega ter sido discriminado, por parte dos adeptos bracarenses, através de sons e gestos de macacos, aquando da substituição no jogo em Braga, terminado a zero na passada segunda-feira, conforme testemunha numa publicação nas redes sociais.

"Estou a receber muita força pelo episódio que ocorreu no jogo contra o Braga. Agradeço a todos os que sentem este tipo de situações. Mas já não me surpreende mais os atos dos seres humanos, o ser humano está cada vez pior (não todos), vemos muitas coisas a acontecer ao invés de nos unirmos", referiu o médio.