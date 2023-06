Braga recusou investida da Premier League por Matheus: confira os valores

Nottingham Forest apresentou uma proposta de 4,5 milhões de euros, com bónus incluídos, pelo guarda-redes brasileiro, mas o Braga rejeitou.

O Braga recusou uma proposta do Nottingham Forest, da Premier League, com vista à contratação de Matheus Magalhães, confirmou O JOGO.

O emblema inglês avançou com uma oferta de 4,5 milhões de euros, com bónus incluídos, pelo guarda-redes brasileiro, de 31 anos, dando seguimento a uma investida realizada no mercado de inverno, também rejeitada pela SAD minhota.

Em abril de 2022, Matheus renovou contrato com o Braga até 2027, continuando a ser um titular indiscutível na baliza do Braga. Na última temporada, registou 45 jogos.