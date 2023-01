Braga recusa proposta de 20 milhões de euros por Vitinha e aponta para a cláusula

Salvador foi confrontado com duas ofertas para tirar o goleador da Pedreira, uma delas da Premier League, e apontou para a cláusula. Pelo rendimento, idade e margem de progressão, Vitinha é o principal ativo da sociedade desportiva dos minhotos. O ponta-de-lança está no radar de vários clubes das principais ligas europeias.

A poucos dias de encerrar a janela de transferências de inverno, o Braga rejeitou ofertas tentadoras para vender Vitinha, uma delas no valor de 20 milhões de euros e originária de um clube da Premier League. A SAD entende que, nesta altura, o ponta-de-lança é um jogador inegociável, pelo que a saída só se dará se algum clube bater a cláusula de rescisão, que é de 30 milhões de euros.

Face ao rendimento apresentado nas duas últimas épocas, Vitinha entrou no radar de muitos clubes dos principais campeonatos europeus e passou a ser alvo de um acompanhamento especial, com muitas observações ao vivo e relatórios pormenorizados. Ora, como consequência dessas observações, nos últimos dias chegaram à SAD duas propostas concretas, embora com valores considerados insuficientes. O Braga recusou liminarmente as ofertas e apontou para a cláusula, faltando saber agora se os interessados poderão subir a parada, isto numa altura em que restam poucos dias para o fecho do mercado.

Certo é que Vitinha atravessa um grande momento e está a agitar o mercado, cotando-se mesmo como o principal ativo da sociedade desportiva dos minhotos, não só pela posição que ocupa no relvado mas também pela idade (22 anos) e, sobretudo, margem de progressão. Recorde-se que, no último verão, o Braga recusou uma proposta do Al Sadd, do Catar, que estava disposto a pagar 12 milhões de euros pelo ponta-de-lança, situação que desencadeou a renovação do jogador até 2027 e consequente aumento da cláusula de rescisão, que passou de 20 para 30 milhões.

Está a um golo de igualar 2021/22

Ao fim de 27 jogos no conjunto de todas as provas, Vitinha soma 13 golos, o que quer dizer que, com o campeonato a meio, precisa de mais um remate certeiro para igualar o registo obtido na temporada passada.

O ponta-de-lança é atualmente o melhor marcador da equipa de Artur Jorge, à frente de Ricardo Horta, que tem 11 golos. Além de concretizar, a importância de Vitinha na manobra ofensiva do Braga também se pode medir no número de assistências: cinco. Já suplantou o registo de 2021/22, quando fez três passes para golo.