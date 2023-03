Braga contará com forte apoio em Chaves

Os 1400 ingressos inicialmente disponibilizados já estão esgotados.

O Braga informou este sábado que solicitou mais 600 ingressos ao Chaves para o encontro da ronda 26 do campeonato, agendado para as 15h30 do dia 2 de abril. Os 1400 bilhetes inicialmente colocados à venda já se encontram esgotados.

O clube minhoto adiantou ainda que os 600 bilhetes estarão disponíveis a partir de terça-feira, com o preço unitário de 15 euros.