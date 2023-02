Braga reage à agressão a um jornalista após o encontro com o Arouca

Repórter fotográfico vítima de uma cabeçada num elevador do Estádio Municipal.

O Braga emitiu na noite deste domingo um comunicado a repudiar a agressão de que foi alvo Gonçalo Delgado, repórter fotográfico que esteve no jogo com o Arouca ao serviço de O JOGO.

"O SC Braga repudia todo e qualquer ato de violência e, por isso, censura o comportamento verificado num elevador do Estádio Municipal de Braga após o encontro diante do FC Arouca, resultado de uma altercação entre dois indivíduos. Este comportamento torna-se especialmente gravoso quando a pessoa ofendida se trata de alguém devidamente credenciado para o exercício das suas funções profissionais", pode ler-se.

"O SC Braga já manifestou diretamente o seu apoio e solidariedade junto da pessoa ofendida e já tomou diligências para que sejam apuradas responsabilidades, mostrando-se, desde logo, totalmente disponível para colaborar com as autoridades no sentido do alegado agressor ser rapidamente identificado", acrescentou.

O episódio ocorreu após o encontro da ronda 21 do campeonato. O espectador, após dar uma cabeçada, fugiu de imediato, sem ser identificado. Apesar disso, o jornalista apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública.

A formação de Artur Jorge, recorde-se, venceu por 2-0, golos de Abel Ruiz e Banza.