Braga quer vender e João Novais interessa a gigante da Turquia

Médio português causou boa impressão ao serviço do Alanyaspor, por empréstimo, e o Galatasaray aposta numa cedência com opção de compra. SAD do Braga dá preferência à venda do passe.

O futuro de João Novais ainda é uma incógnita. A única certeza para já é que o médio português não conta para o técnico Artur Jorge, depois de ter experimentado o futebol turco na época passada ao serviço do Alanyaspor, por empréstimo dos minhotos, causando boa impressão (em 34 jogos somou três golos e oito assistências).

O clube prescindiu de acionar a opção de compra de dois milhões de euros, mas o jogador até poderá regressar à Turquia, pois agrada aos responsáveis do Galatasaray. Segundo a Imprensa turca, o técnico Okan Buruk entende que Novais seria um importante reforço para o meio-campo e o clube de Istambul já terá consultado a SAD do Braga na perspetiva de assegurar um empréstimo com opção de compra.

Estando João Novais ligado ao Braga por apenas mais um ano, a cedência pedida pelo Galatasaray exigiria uma prévia renovação do contrato e a sociedade desportiva presidida por António Salvador não tem esse interesse, dando antes preferência à venda do passe por um valor superior a um milhão de euros, de modo a aproximar-se do investimento feito em 2018 (1,5 milhões), quando o jogador foi contratado ao Rio Ave. Semelhante pretensão poderá chocar, no entanto, com o despesismo calculado que o Galatasaray tenta agora cumprir.

Náutico devolveu Eduardo

Reforço sonante em 2018 (o Braga pagaria na altura 1,26 milhões de euros ao Estoril), Eduardo Teixeira é outro peso-pesado a aguardar colocação. O Náutico, clube brasileiro para onde seguiu emprestado em dezembro com opção de compra, devolveu-o no fim de junho, prescindindo de acionar a cláusula de compra fixada em cerca de 300 mil euros por 60 por cento do passe, pelo que a SAD dos minhotos terá agora de estudar uma nova solução para o jogador. Já o avançado Schettine, igualmente riscado por Artur Jorge após o empréstimo ao Vizela, poderá ser vendido.

Al Musrati resiste no meio-campo

Muito valorizado nas últimas duas temporadas, Al Musrati poderá tornar-se na segunda maior venda do Braga neste verão, depois de David Carmo. O médio tem clubes interessados em Inglaterra e na Alemanha e, por isso, dificilmente será opção por mais uma época inteira - o mercado encerra no fim de agosto. Castro, Lucas Mineiro, Gorby e André Horta são, pelo contrário, trunfos seguros.