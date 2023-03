Braga pretende acolher projetos de inovação em "sportstech"

O projeto, que será apresentado quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, pelas 11h00, nasceu de uma parceria com a Microsoft.

O Braga vai lançar, na quinta-feira, o SCB Innovation Hub, que visa oferecer ambientes de incubação e desenvolvimento capazes de acolher projetos de inovação no âmbito das "sportstech", informou esta terça-feira o clube minhoto.

O "projeto único em Portugal", como afirma o Braga no seu site oficial, visa "oferecer ambientes de incubação e desenvolvimento capazes de acolher projetos de inovação no âmbito das "sportstech" [tecnologia na área do desporto], nomeadamente nas áreas da Saúde e Performance, Cidade Desportiva (Futebol de Formação e Modalidades), "Smart Stadium/Arena" e "Fan Engagement".

O projeto, que será apresentado quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, pelas 11h00, nasceu de uma parceria com a Microsoft, com a colaboração também da Universidade do Minho, da Startup Braga, da Global Sports Innovation Centre e da Uría Menéndez.

O clube liderado por António Salvador entende que este é "um importante passo no apoio a promissoras "startups" a nível regional, nacional e internacional, com vista ao crescimento exponencial de todos intervenientes, ajudando a gerar novas possibilidades de negócios e crescimento".

