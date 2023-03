"Braga precisa de um finalizador nato. Eu teria claramente lugar nesta equipa"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Meyong, antigo avançado dos Guerreiros, elogia Abel Ruiz e Banza, mas considera que nenhum deles é um verdadeiro matador.

O empate com o FC Porto deixou o Braga mais longe do título, mas ainda de olho no segundo lugar.

Os arsenalistas continuam a acreditar que é possível repetir a proeza alcançada em 2009/10, época em que a equipa foi vice-campeã nacional, sob o comando de Domingos Paciência.