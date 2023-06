Braga perto de resolver Schettine por um valor a rondar meio milhão de euros

Schettine nunca se conseguiu afirmar no Braga

Avançado brasileiro deve rumar ao FK Ural, da Rússia.

Schettine, avançado de 27 anos, está muito bem encaminhado para jogar a partir da próxima época nos russos do FK Ural, que negoceiam o pagamento de verba a rondar o meio milhão de euros com o Braga, a fim de assegurarem os serviços do dianteiro a título definitivo, numa altura em que Schettine teria a cumprir o último o ano de vínculo.

Contratado ao Santa Clara, o brasileiro nunca se conseguiu afirmar em Braga, conhecendo empréstimos sucessivos ao Almería, Vizela e, na última época, aos helvéticos do Grasshoppers, conseguindo um contributo de oito golos e três assistências em 21 jogos pela equipa de Zurique.

Foi o rendimento na Suíça, somado ao que já mostrara em Vizela, que terá motivado Fk Ural a movimentar-se por esta aquisição. O 11º classificado da Liga Russa está a documentar-se bem no futebol português, pois também já garantiu o concurso de Kiki Afonso, lateral-esquerdo que passou várias épocas no Vizela e acabou de terminar contrato. Apesar do longo contrato com o Braga, Schettine foi só opção em 2020/21, fez um total de 18 jogos pelos guerreiros e não marcou qualquer golo.