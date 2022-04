Braga perde sempre na Escócia, Rangers sem derrotas caseiras com portugueses

As duas equipas jogam por um lugar nas meias-finais da Liga Europa na próxima quinta-feira.

O Braga perdeu por 3-2 na única deslocação ao reduto do Rangers, há dois anos, num resultado que, a repetir-se na quinta-feira, atiraria para prolongamento o embate dos "quartos" da Liga Europa em futebol.

Nos 16 avos da mesma prova, em 2019/20, os minhotos, ainda comandados por Rúben Amorim, foram derrotados pela margem mínima, a mesma com que agora se vão apresentar em vantagem, face ao 1-0 da Pedreira, selado por Abel Ruiz, aos 40 minutos.

Então, os arsenalistas até começaram da melhor foram face ao onze de Steven Gerrard, chegando ao 0-2 no Ibrox já na segunda parte, também com um tento do espanhol, aos 59 minutos, depois, de, aos 11, o brasileiro Fransérgio ter adiantado os lusos.

Os escoceses ainda conseguiram, porém, dar a volta ao resultado, para vencerem por 3-2, com três golos de rajada, no espaço de 16 minutos, dois do romeno Ianis Hagi, aos 67 e 82 minutos, e um do internacional nigeriano Joe Aribo, aos 75.

Na altura, o Braga partiu para a segunda mão, em casa, com apenas um golo de desvantagem, sendo que lhe bastaria vencer por 1-0 ou 2-1, já que os golos fora ainda valiam a dobrar" em caso de empate, o que já não acontece agora.

Os "arsenalistas" não conseguiram, porém, marcar qualquer golo, acabando por sofrer novo desaire, agora por 1-0, culpa de um tento de Ryan Kent, aos 61 minutos.

Desta vez, o Braga só precisa de pontuar na Escócia, onde, em três deslocações, sofreu outros tantos desaires.

Além do Rangers, também superaram em casa os arsenalistas o Hearts, que ganhou por 3-1, na primeira mão da primeira eliminatória da Taça UEFA de 2004/05, e o Celtic, vencedor por 2-1 na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas depois de perder por 3-0 no Minho.

Se o Braga nunca ganhou, ou sequer empatou, na Escócia, por seu lado, o conjunto de Glasgow está invicto na receção a equipas portuguesas, com sete vitórias e três empates.

O Sporting (0-0 em 2007/08 e 1-1 em 2010/11) e o Benfica (2-2 em 2020/21) foram as equipas lusas que conseguiram não perder no Ibrox Stadium. O encontro entre Rangers e Braga, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa em futebol, realiza-se na quinta-feira, no Estádio Ibrox, em Glasgow, a partir das 20h00.