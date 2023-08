Braga perde com FC Porto em jogo-treino: confira as opções de Artur Jorge

. Taremi foi o autor do único golo do encontro, na conversão de uma grande penalidade

FC Porto e Braga defrontaram-se, esta tarde, à porta fechada, no Olival, num treino com jogo que sorriu aos dragões. Taremi foi o autor do único golo do encontro - na conversão de uma grande penalidade -, que serviu para as duas equipas preparem os importantes compromissos que têm pela frente.

Neste jogo particular à porta fechada, o Braga alinhou com Matheus, Víctor Gomez, Tormena, Niakaté, Borja, Vítor Carvalho, André Horta, Álvaro Djaló, Ricardo Horta, Pizzi e Abel Ruiz. Artur Jorge utilizou ainda Paulo Oliveira, Serdar, Castro, Roger, Banza, Marin, Joe Mendes, Rodrigo Gomes e Soumaré.

