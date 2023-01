Braga pensa em médio do Gijón, dizem em Espanha

José Gragera estará a ser seguido pelo Braga. É médio, tem 22 anos, e atua na segunda divisão do futebol espanhol.

O Braga está interessado no médio espanhol José Gragrera, do Sporting Gijón. A notícia foi adiantada pelo jornal El Comercio, que diz também que os bracarenses pretendem fechar negócio até ao final de janeiro, ainda neste mercado de transferências.

O jogador de 22 anos soma 14 jogos e um golo esta temporada, ao serviço do atual 12.º classificado da segunda divisão do futebol espanhol, com quem tem contrato até junho de 2024.

Citado pela imprensa espanhola, David Guerra, presidente executivo do Gijón, confirmou que José Gragera quer sair, mas que não há propostas até ao momento. "Gragera pediu para sair, mas não há nenhuma oferta em cima da mesa", garantiu o dirigente.

Gragera fez a formação no emblema das Astúrias, onde também subiu a sénior.