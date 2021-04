Braga pede regresso dos adeptos aos estádios para se evitar "rutura financeira"

Através da "newsletter" semanal, o clube minhoto questiona as instâncias governamentais sobre a ausência de público. Superliga europeia e três grandes também na mira.

O Braga não se conforma com a manutenção da ordem de proibir a presença de adeptos nas bancadas dos estádios de futebol e pede às instâncias governamentais uma revisão da decisão, isto poucos dias depois de o primeiro-ministro António Costa ter apontado para a próxima época o regresso dos espectadores aos recintos de futebol.

"Voltamos a apelar às instâncias governamentais que considerem urgentemente o regresso do público aos estádios. Caso contrário, o perigo de que alguns clubes entrem numa inconversível rutura financeira deixará de ser uma séria ameaça e tornar-se-á bem real", escreveu o Braga na "newsletter" semanal.

O tema do momento, a criação da Superliga europeia, mereceu também uma reflexão por parte do clube minhoto, que, tal como ontem, deixou críticas ao comportamento de Benfica, FC Porto e Sporting no que diz respeito à centralização dos direitos televisivos.

"As últimas horas ficaram marcadas pela tomada de posição de 12 históricos clubes europeus, os quais anunciaram a aberrante criação de uma Superliga Europeia que, numa análise mais profunda, ameaça esvaziar o conteúdo e importância das competições internas e das provas da UEFA. O principal objetivo? Mais dinheiro, pois claro. A indignação demonstrada por Sporting, FC Porto e Benfica com a criação da Superliga Europeia é a mesma que os restantes clubes da Liga NOS - com o Braga à cabeça - sentem ao verem, ano após ano, a forma incompreensível e injusta como as receitas televisivas são distribuídas em Portugal. E quais os clubes que sempre estiveram contra a centralização? É fazer contas. Irónico, para dizer o mínimo...".

Sobre o rendimento da equipa bracarense no campeonato, poucos dias depois do empate com o Rio Ave, o clube deixou uma nota de confiança para o futuro. "Continuamos firmes de que, nos próximos jogos, a nossa equipa voltará a encontrar o caminho dos golos, fazendo com que os bons resultados sejam, novamente, uma realidade contínua".