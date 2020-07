Defesa-central cometeu a grande penalidade que resultou no triunfo do Rio Ave.

O Braga avançou com o pedido de despenalização de Rolando junto do Conselho de Disciplina (CD), na sequência da expulsão do defesa-central já no período de compensação do jogo com o Rio Ave.

Aos 90'+2', o internacional português intercetou uma bola na grande área e árbitro (Nuno Almeida) e VAR (Bruno Esteves) consideraram que o jogador o fez com o braço, algo que não vai de encontro ao entendimento do Braga. O clube arsenalista considera que Rolando desviou o esférico com o ombro, razão pela qual pediu a despenalização do experiente defensor, suspenso por um jogo na sequência do cartão vermelho.

De resto, foi desse lance que saiu o golo da vitória do Rio Ave, por 4-3. Veja o vídeo: