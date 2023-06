Artur Jorge, treinador do Braga

Prioridade da SAD arsenalista passa pela venda do passe dos jogadores que estiveram cedidos na última temporada

Apostado em formar um plantel forte e competitivo de maneira a lutar pelos primeiros lugares no campeonato e entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Braga já garantiu a contratação de alguns reforços para a próxima época, tendo gasto 13,3 milhões de euros com as aquisições de Bruma (6,5) Vítor Carvalho (2,5), Víctor Gómez (2), Niakaté (1,8) e Adrián Marín (0,5).