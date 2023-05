Braga-Paços de Ferreira: entrada livre no último jogo do campeonato

Partida agendada para as 20h30 de sábado.

O Braga informou esta segunda-feira que o encontro com o Paços de Ferreira, agendado para as 20h30 de sábado, terá entrada gratuita para sócios e adeptos.

"Todos os detentores de Lugar Anual têm a sua cadeira garantida no Estádio Municipal de Braga e, além do mais, terão direito a entrada prioritária no recinto", informou o clube minhoto no site oficial.

Recorde-se que este será o último encontro do campeonato 2022/23. O Braga assegurou o terceiro lugar, enquanto o Paços de Ferreira já viu confirmada a descida.

Confira mais informações fornecidas pelo Braga:

Acessos ao Estádio Municipal de Braga:

Lugar Anual - entrada mediante apresentação do cartão;

Sócios e restantes adeptos - levantamento de bilhete nos locais de acesso às bancadas (cujo lugar terá de ser respeitado);

Entrada pela Bancada Nascente - acesso à Bancada Nascente e também à Poente inferior;

Entrada pela Bancada Poente - acesso a toda a Bancada Poente (Superior e Inferior).