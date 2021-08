Braga oficializa Diogo Leite como reforço por empréstimo do FC Porto

Clube minhoto pode exercer uma opção de compra no final da temporada.

O Braga oficializou na tarde desta terça-feira, último dia de mercado, Diogo Leite como reforço. O central chega ao Minho por empréstimo do FC Porto, com uma opção de compra, não divulgada pelo Braga, mas que O JOGO saber ser no valor de 12 milhões de euros. Além disso, segundo apurámos, o vencimento do defesa é suportado em partes iguais pelos dois clubes.

O central que na última temporada realizou 27 jogos pelos dragões, tendo marcado um golo, ainda não havia sido utilizado por Sérgio Conceição esta época. Tinha a concorrência de Pepe, Mbemba, Marcano e Fábio Cardoso.

Leite, 22 anos, contabilizou 72 internacionalizações e dois golos pelas seleções jovens portuguesas. Marcou presença no Mundial de Sub-20 (2019) nos Campeonatos da Europa de Sub-21 (2021), Sub-19 (2017) e Sub-17 (2016).