Braga oficializa Simon Banza: o contrato e a cláusula de rescisão

Simon Banza com a camisola do Braga

Avançado francês, que esteve cedido ao Famalicão na última época, assinou por cinco épocas.

O Braga oficializou esta terça-feira a contratação de Simon Banza. O avançado francês assinou um contrato válido por cinco temporadas e tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

Banza, 25 anos, pertencia aos quadros do Lens, de França, e na última época esteve cedido ao Famalicão, onde brilhou: 17 golos e cinco assistências em 33 jogos.

O interesse do Braga em Banza virou notícia logo depois do fecho do campeonato e, depois de o negócio ter entrado aparentemente num impasse, nos últimos dias foi conseguido um acordo entre as partes.

Recorde-se que o Famalicão tinha a opção de comprar o passe do goleador depois de uma época de empréstimo, a troco de cinco milhões de euros, mas optou por não acionar a cláusula. Esse valor ficou como referência para a contratação do jogador francês, embora careça ainda de confirmação. Nas últimas semanas, o interesse do Sporting no goleador também tinha sido noticiado, embora sem desenvolvimentos significativos.