Braga oferece testes de rastreio à covid-19 para jogo com Estrela Vermelha

Adeptos minhotos podem ser testados, no estádio, entre as 9 e as 19 horas da próxima quarta-feira e entre as 9 e 17 horas da quinta-feira seguinte (dia do desafio)

O Braga anunciou, esta terça-feira, que vai disponibilizar testes gratuitos de despistagem à covid-19 aos adeptos bracarenses que tiverem bilhete e lugar anual para assistir ao jogo com o Estrela Vermelha, relativo à fase de grupos da Liga Europa.

"O SC Braga informa que os testes antigénios realizados, entre quarta-feira e quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga serão gratuitos para todos os adeptos com bilhete válido para o jogo com o Estrela Vermelha e também para os detentores de Lugar Anual", lê-se em comunicado publicado.

O emblema minhoto indica que os adeptos podem ser testados entre as 9 e as 19 horas da próxima quarta-feira e entre as 9 e 17 horas da quinta-feira seguinte (dia do jogo com os sérvios) e devem apresentar cartão de cidadão e o bilhete de jogo.

Em caso de resultado negativo, cada adepto do Braga vai receber uma pulseira que comprovará a possibilidade de acesso ao interior do Estádio Municipal local, de forma a proporcionar "uma entrada rápida e eficiente" no recinto.