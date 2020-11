Braga obrigado a mexidas no ataque frente ao Famalicão

Gaitán e Iuri lutam por vaga. Castigos de Carmo e Fransérgio abrem a porta a Tormena e Al Musrati

Depois de vários encontros a apresentar o mesmo onze, Carlos Carvalhal vai mexer na equipa pelo segundo jogo consecutivo, com vista à partida de hoje, a receção ao Famalicão, a contar para a sexta jornada da I Liga.

Desta vez, o treinador está obrigado a proceder a duas alterações devido a motivos disciplinares, com os castigos de David Carmo e Fransérgio a abrirem a porta do onze a Tormena, principal candidato a entrar no eixo defensivo, e Al Musrati, talvez a solução mais óbvia para render o médio brasileiro. Neste último ponto, André Horta também surge como candidato.

As lesões de Sequeira e Galeno são as outras dores de cabeça de Carlos Carvalhal. Os dois jogadores já falharam o jogo com o Zorya e não participaram nos últimos treinos, pelo que deverão também ficar fora das opções do treinador. Raul Silva e Moura podem, desta forma, manter os lugares no onze arsenalista.

Carvalhal falou ainda da possibilidade de ter mais impedimentos para o duelo com os famalicenses, mas não abriu o jogo. Sabe-se, sim, que existe, pelo menos, uma dúvida na frente de ataque, tanto podendo jogar Gaitán como Iuri Medeiros.

A condição física do extremo argentino não é ainda a melhor, o que se compreende depois de uma paragem de cinco semanas devido a lesão muscular, e a escolha do treinador levará também em conta as opções para o jogo seguinte, em Leicester, na quinta-feira.

Mesmo sendo titular com o Famalicão, Gaitán será alvo de gestão em termos de minutos, de maneira a não ser sobrecarregado. O próprio Iuri Medeiros também ainda procura a plenitude da condição física.