Braga no Jamor: 11 aspirantes a conquistar o primeiro troféu pelos minhotos

São 11 os jogadores do plantel que tentam sair do Jamor com o primeiro troféu conquistado ao serviço dos minhotos. Boa parte do plantel esteve na conquista da última Taça de Portugal, em 2020/21, em Coimbra, mas uma equipa completa vai marcar presença no Jamor, pela primeira vez, em representação do Braga.

O Braga vai marcar presença na final da Taça de Portugal pela oitava vez, a quarta nos últimos oito anos, mas uma boa parte dos jogadores já utilizados na prova por Artur Jorge aspira a ganhar o primeiro troféu com a camisola arsenalista. Ao todo, são onze os guerreiros candidatos a inscrever o nome no quadro de honra, concretamente Víctor Gómez, Joe Mendes, Niakaté, Serdar, Paulo Oliveira, Racic, Pizzi, Gorby, Banza, Álvaro Djaló e Bruma.

Paulo Oliveira e Pizzi até já levantaram o troféu no Estádio Nacional, mas nenhum deles como jogador do Braga. O central conquistou a prova em 2012/13, pelo Vitória, e, na época seguinte, ao serviço do Sporting, enquanto o médio venceu o troféu com a camisola do Benfica, em 2016/17.

E se para 11 a final do dia 4 de junho pode assinalar um feito inédito na história como jogadores do Braga, bem diferente é a situação de Matheus, o único jogador do plantel que vai marcar presença pela terceira vez na final da Taça de Portugal. O brasileiro, de 31 anos, ficou no banco no jogo decisivo, em 2015/16, contra o FC Porto, tendo a escolha de Paulo Fonseca recaído em Marafona, depois de ter feito os seis jogos até chegar ao Jamor. Tiago Sá também integrava o plantel bracarense nessa época, mas só representou a equipa B na II Liga. Já na conquista do troféu de 2020/21, dividiram a baliza em todo o percurso, mas, na final no Estádio Municipal de Coimbra, contra o Benfica, a escolha de Carlos Carvalhal passou pelo guardião natural de Belo Horizonte.

No regresso do Braga ao Jamor, Diego Lainez e Vitinha vão ficar a torcer por fora. A dupla já não faz parte do plantel, mas ajudou na caminhada vitoriosa. O extremo mexicano transferido para o Tigres só alinhou num jogo, mas foi fundamental ao marcar o golo da vitória, por 2-1, contra o Moreirense. O avançado vendido ao Marselha participou em três jogos e, num deles, contra o Vitória, saltou do banco para marcar o golo que consumou a reviravolta no marcador, por 3-2.

Refira-se ainda que, na lista de jogadores que aspiram a ganhar a primeira Taça de Portugal pelo Braga, não estão incluídos os muitos jovens que têm trabalhado no plantel principal, mas ainda sem minutos na prova-rainha do futebol português. Lukas Hornicek, 20 anos, é um desses casos. Apesar de ter integrado o plantel principal em 2020/21, não fez nenhum jogo na prova, situação que se repete esta temporada. O guarda-redes foi apenas utilizado 90 minutos contra o Paços de Ferreira, na Taça da Liga.