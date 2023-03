Braga negoceia internacional colombiano que joga na Turquia

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Jorman Campuzano, médio de 26 anos, atua nos turcos do Giresunspor

Gianluca de Franco, empresário de Jorman Campuzano, esteve nas instalações do Braga a negociar o passe do médio de 26 anos internacional pela Colômbia, que joga no Giresunspor (leva 17 jogos e um golo esta temporada).

Jorman começou a carreira no Deportivo Pereira, passou pelo Atlético Nacional antes de dar o salto para o Boca Juniors, onde esteve quatro anos.

Segundo informações que circulam no Brasil, Jorman estará emprestado pelos argentinos aos turcos e o Vasco, que estava a tentar a contratação do médio, já terá mesmo perdido a corrida para o Braga. O Giresunspor tem uma dívida com o Boca, e ao que tudo indica está previsto Jorman voltar à Argentina antes de tempo.