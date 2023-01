Braga não vai ao mercado para substituir Vitinha

Fran Navarro viajou com a equipa do Gil Vicente que esta terça-feira (19h00) joga em Paços de Ferreira

Retrocesso no dossiê Fran Navarro, com o Braga a arrefecer o interesse no avançado do Gil Vicente, desde ontem apontado como primeiro objetivo para substituir Vitinha, que vai jogar no Marselha.

Neste momento, o Braga decidiu colocar um ponto final nas contratações, o que quer dizer que a saída do avançado não vai ser colmatada com a contratação de mais um jogador para o ataque.

Fran Navarro viajou com a equipa que esta terça-feira (19h00) joga em Paços de Ferreira. O Braga está bem posicionado para o garantir, embora o Celta de Vigo e ainda outro clube europeu estejam também na corrida.